«Спартак» отрапортовал о расставании с Владимиром Слишковичем. Наставник, который руководил командой после отставки Гильермо Абаскаля, ушел из клуба по собственному желанию.

Слишкович был исполняющим обязанности главного тренер «красно-белых» с середины апреля. Под его руководством «народная команда» финишировала на пятом месте в завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги.

Ранее было объявлено, что новым главным тренером «Спартака» со следующего сезона будет сербский специалист Деян Станкович. Ожидалось, что Слишкович будет работать в штабе нового наставника.