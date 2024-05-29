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Слишкович ушёл из «Спартака» официально

29 Мая 2024 • 12:45 Комментировать

«Спартак» отрапортовал о расставании с Владимиром Слишковичем. Наставник, который руководил командой после отставки Гильермо Абаскаля, ушел из клуба по собственному желанию.

Слишкович был исполняющим обязанности главного тренер «красно-белых» с середины апреля. Под его руководством «народная команда» финишировала на пятом месте в завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги.

Ранее было объявлено, что новым главным тренером «Спартака» со следующего сезона будет сербский специалист Деян Станкович. Ожидалось, что Слишкович будет работать в штабе нового наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Слишкович
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