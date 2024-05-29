Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в ближайшее время не вернётся работать в Россию.

«В настоящее время я директор института спорта Сантандера. У меня нет предложений по работе из России. У меня нет времени скучать», – сказал Рианчо.

64-летний испанский специалист известен в чемпионате России по работе в казанском «Рубине» и столичном «Спартаке».

Рианчо рассказал, кто в «Спартаке» будет принимать решение о назначении нового тренера