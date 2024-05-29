Боков: «Кардинальных изменений «Зенит» не претерпит»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Максим Боков подлился мнением о том, как изменится состав команды перед следующим сезоном.

«Я не думаю, что будут перестроения. Понятно, что будут новые вливания, но кардинальных изменений «Зенит» не претерпит. Изменения будут минимальные», - передает слова Бокова Metaratings.ru.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2023/2024. Петербургская команда выиграла золотые медали в шестой раз подряд. После триумфа в РПЛ клуб продлил сотрудничество с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.