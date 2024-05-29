Кучаев: «Пока мысль одна: доиграть сезон, чтобы всё закончилось хорошо»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался о своём будущем.

Напомним, 26-летний футболист перешёл в нижегородский клуб в феврале текущего года из ЦСКА.

«Контракт до лета, дальше — посмотрим. Пока мысль одна: доиграть сезон, чтобы всё закончилось хорошо. В отпуске в зависимости от предложений буду думать», — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

В составе «Пари НН» Кучаев успел провести девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, сегодня, 29 мая, «Пари НН» проведёт первый стыковой матч против тульского «Арсенала» за право остаться в РПЛ. Начало — в 19:15 по московскому времени.