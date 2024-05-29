Боков высказался о новом контракте Семака в «Зените»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Максим Боков прокомментировал новый контракт между «сине-бело-голубыми» и главным тренером Сергеем Семаком.
«Это хорошо. К чему приводит частая смена тренеров? Она приводит к мгновенным победам, но если смотреть на перспективу, то посмотрите, кто работал так же долго? По-моему, никто», - передает слова Бокова Metaratings.ru.
Напомним, что новый трудовой договор Семака с петербургским клубом рассчитан до 2030 года.
В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» финишировал на первом месте. Команда стала чемпионом страны в шестой раз подряд.
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