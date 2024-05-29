Канчельскис: «Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду — «Чемпионы первых трёх туров»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном чемпионстве «Спартака» в следующем сезоне.

Эксперт отметил, что каждый год «Спартак» называют претендентом на титул, однако в конечном итоге москвичи не могут попасть даже в тройку призёров.

«Будет ли «Спартак» претендовать на чемпионство в новом сезоне? Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду — «Чемпионы первых трёх туров». В этом сезоне все уже короновали «красно-белых» после удачного старта, но потом команда быстро сдулась», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице. В последний раз «красно-белые» становились победителями РПЛ в 2017 году.