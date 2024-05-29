Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал развязку борьбы за золото в РПЛ и ситуацию «Зенита».

- Как я очень не хотел, так оно и получилось. Безобразное отношение игроков «Динамо» к делу – чтобы так провести ответственный, решающий матч… Ну и у «Краснодара» болезнь похожая. Раз пять-шесть они могли где-то выигрывать и выходить на первое место. Я думаю, это всё-таки менталитет. И во главе угла лежит отсутствие мастерства, которое давало бы стабильность и уверенность. Играют как получится или как позволяет соперник. Меня что удивило? Профессионалы, получающие такие деньги, отворачиваются и становятся задом, когда идёт удар по их воротам. Я вообще такого не видел, это ужас! Неуважение и к себе, и к футболу.

Всё закономерно. Это наш уровень. Раньше в каждой команде было по пять-шесть игроков ведущих. Как сейчас говорят, с приставкой «топ», или просто классных. Они никогда ниже своего уровня не опускались. В любом состоянии, будь они больные, плохо поспали или не так себя чувствовали. Но они всегда выезжали за счет мозгов, техники. Не могло быть, чтобы они вышли на поле и просто отстояли весь матч, как Тюкавин.

Когда пацану дают огромную зарплату, а он приходит домой и знает, сколько получают мама, папа, какая у бабушки пенсия, то он, по-моему, забывает про этот футбол, даже если есть в нём футбольное что-то. Кто-то из журналистов говорит, что сумасшедший футбол был в последних турах. Ну да… Вообще футбол делают люди, а газон и трибуны – это не футбол. Как в театре, должны выходить на поле профессионалы, мастера своего дела. А то на первенстве края или района тоже футбол. Непонятно, чего футбол в Премьер-лиге.

В «Зените» куча левых игроков. Клаудиньо, Вендел, Барриос играют так, что это страх божий! Мало того что мастерства нет, так ещё не бьются и не сражаются! Хоть совесть имели бы – такие деньги получают, болельщиков ходит по 60 тысяч. В «Зените» думают, что в следующем сезоне опять на халяву проскочат, как в этом году. Там нужна чистка состава. Команду надо менять на 80 процентов, чтобы свежая кровь запустила заново чемпионскую игру и отношение. Это я так думаю. А они, может, больше знают про уровень и возможности своих соперников, поэтому сильно не напрягаются. Типа и так сойдёт, – сказал Чугунов.

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