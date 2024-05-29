В сборную России вызван новый игрок – названо имя

Защитник «Ростова» Андрей Лангович получил вызов в национальную команду России на предстоящий товарищеский поединок против сборной Беларуси.

Как информирует пресс-служба РФС, 21-летний игрок заменит в составе сборной представителя московского «Спартака» Даниила Хлусевича. Футболист не поедет на тренировочный сбор команды по медицинским показателям.

Напомним, что товарищеская встреча сборных Беларуси и России пройдет в Минске 7 июня.

В сезоне-2023/2024 Лангович провел 31 матч в составе «Ростова», забил один гол и отдал результативную передачу.