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Бывший игрок «Кубани» Селин – о том, что было бы с «Краснодаром» при Ивиче эксклюзив

29 Мая 2024 • 11:41 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил сезон «Краснодара», ставшего серебряным призёром РПЛ.

- Что, если бы «Краснодар» не уволил Ивича?

- Это из области «если бы да кабы». Логично было оставить его как минимум до конца сезона. Может, с Ивичем «Краснодар» тоже не стал бы чемпионом, а может, выровнял бы ситуацию и досрочно взял бы золото, не упустив ряд матчей. Что мешало против «Ахмата» играть как против «Динамо»? Не понимали, что каждый матч решающий, или на что надеялись? Надо было выходить и полностью отдаваться, понимая, что каждое очко на вес золота. Почему-то с «Ахматом» у «Краснодара» не было такого настроя, как с «Динамо», против которого вышли на поле заряженными. Как было бы при Ивиче, задним числом узнать не получится. У других клубов тоже наблюдались спады по ходу чемпионата. В том числе у «Динамо». И у «Зенита», который буксовал не только в конце сезона, но и в начале, когда у него была неразбериха с составом и он отстал на какое-то время от первого места.

- Может ли «Краснодар» занести завершившийся чемпионат себе в актив?

- Всё равно добились лучшего результата в истории. Приобрели кое-какой опыт в борьбе за чемпионство. Так что больше в актив, чем в пассив. Не каждый способен финишировать вторым. Понятно, что со временем забудется, как именно «Краснодар» сделал это, сколько он упустил шансов стать чемпионом. Будут видеть, что завоёваны золотые медали, и называть это хорошим результатом. Особенно те, кто не следил за чемпионской гонкой. С точки зрения спортивной это позитивно, движение вперёд, а с точки зрения самой развязки, конечно, могло быть и лучше. Если бы в начале сезона им сказали, что они займут второе место, то они наверняка бы обрадовались. Если бы была возможность участвовать в Лиге чемпионов, вторая строчка давала бы на это право, но и другие команды иначе бы укомплектовывались, – заметил Селин.

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