Личка рассказал о роли Смолова в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о роли в команде 34-летнего нападающего Фёдора Смолова.

По словам чешского специалиста, такие опытные игроки, как Смолов, оказывают положительное влияние на молодых футболистов команды.

«Надо отметить, что Антон Шунин, Фёдр Смолов и Сергей Паршивлюк — это важные футболисты для молодёжи «Динамо» в раздевалке и на тренировках. Я знаю, что, когда ты становишься постарше, то тебе не всегда легко принимать роль скорее папы и меньше играть, однако это время наступает у каждого футболиста», — цитирует Личку «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.