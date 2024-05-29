Тренер «Динамо» Личка отметил прогресс Тюкавина

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался о признании форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина лучшим футболистом сезона Российской премьер-лиги.
«Костя за три года сделал наибольший шаг вперёд. Когда есть игровая практика, это помогает. Это проявилось в тех играх, где не всё хорошо шло. Были ситуации, когда я его просил больше работать в защите, и он старался это делать», - передает слова специалиста «Чемпионат».
В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Тюкавин провел 30 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан до середины 2028 года.
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