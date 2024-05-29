Тренер «Динамо» Личка отметил прогресс Тюкавина

«Костя за три года сделал наибольший шаг вперёд. Когда есть игровая практика, это помогает. Это проявилось в тех играх, где не всё хорошо шло. Были ситуации, когда я его просил больше работать в защите, и он старался это делать», - передает слова специалиста «Чемпионат».