В «Оренбурге» назвали ерундой слухи о возможном переходе Переса в «Зенит»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Матиаса Переса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист является одной из приоритетных целей петербургского клуба на летнее трансферное окно.

«Все новости о возможном переходе Переса в «Зенит» — ерунда. Это очередные агентские вбросы и слухи. Матиас этим летом останется в нашем клубе», — цитирует Андреева Sport24.

В минувшем сезоне Перес провёл за «Оренбург» 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в 1,8 миллиона евро.