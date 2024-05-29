Пименов: «Тюкавину нужно выиграть с «Динамо» золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах»

Бывший игрок «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о будущем нападающего московской команды Константина Тюкавина.

Ранее сообщалось, что в услугах российского футболиста заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Бенфика».

«Тюкавину нужно выиграть с «Динамо» золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах. Если этого не произойдёт, смысла пока ехать нет», — приводит слова Пименова Metaratings.

В минувшем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.