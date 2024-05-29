Бубнов назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов назвал лучшего тренера прошедшего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил наставника «Динамо» Марцела Личку, который вместе со своей командой сумел выиграть бронзовые медали чемпионата России.

«В прошлый раз выбор останавливал на Владимире Ивиче, возможно, и сейчас предпочёл бы его, проведи он полный сезон. Но в имеющихся условиях назову Марцела Личку. «Динамо» под его руководством добилось прогресса», — цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, Личка возглавил «бело-голубых» летом прошлого года. Ранее он работал в «Оренбурге».

Отметим, что динамовцы могли выиграть РПЛ, если бы в заключительном 30-м туре не уступили «Краснодару» (0:1).