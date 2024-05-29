Агент Тормены: «Витор остаётся в «Краснодаре»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, высказался о будущем бразильского футболиста.

«Витор сейчас в отпуске, он провёл хороший дебютный сезон для себя в России. Что касается его будущего, то он остаётся в «Краснодаре», — цитирует агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Тормены с «Краснодаром» рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне защитник провёл в составе «быков» 27 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, прошедший розыгрыш чемпионата России «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице, добившись наилучшего результата в своей истории.