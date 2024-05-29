Бубнов назвал 11 лучших футболистов сезона РПЛ

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов составил символическую сборную сезона Российской премьер-лиги.

Выбор эксперта приводится на страницах портала Sportbox:

Голкипер: Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Дуглас Сантос, Нино (оба - «Зенит»), Виллиан Роша, Милан Гаич (оба - ЦСКА).

Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»); Эдуард Сперцян («Краснодар»); Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА); Максим Глушенков («Локомотив»).

Форварды: Матео Кассьерра («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

По итогам сезона чемпионом России стал петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар», а третьим стало московское «Динамо».