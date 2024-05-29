Агент игрока «Оренбурга» Обухова: «Мы не ведём переговоров с другими клубами»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем российского футболиста, чей контракт с клубом истекает уже грядущим летом.

«Мы не ведём переговоров с другими клубами. Сперва мы хотели бы поговорить с «Оренбургом». Мы ждём. В ближайшее время уже будет конкретика», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 32-летний Обухов провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 350 тысяч евро.

Напомним, минувший розыгрыш РПЛ «Оренбург» завершил на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко в 30 проведённых матчах, и сохранил прописку в высшем дивизионе российского футбола.