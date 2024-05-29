Агент Букари: «Осман открыт для предложений из России»

Джордж Вустер, агент нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

По словам Вустера, Букари готов переехать в Россию.

«Мы открыты для предложений из России. Зимой был интерес к Осману. Посмотрим, как всё сложится. Он готов приехать сюда», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Букари проявляют «Краснодар» и московский «Спартак».

В сезоне-2023/2024 25-летний футболист провёл за «Црвену Звезду» 36 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 8 миллионов евро.