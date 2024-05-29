Мор: «Вряд ли «ПСЖ» берёт Сафонова за 20 миллионов на роль третьего вратаря»

«Всё будет зависеть от Матвея. Вряд ли его будут брать за € 20 млн на роль третьего номера. Матвей - зрелый вратарь, первый номер сборной. Думаю, его берут для того, чтобы он играл», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».