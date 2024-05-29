Мор: «Вряд ли «ПСЖ» берёт Сафонова за 20 миллионов на роль третьего вратаря»

Экс-защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мыслями относительно потенциального трансфера вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«Всё будет зависеть от Матвея. Вряд ли его будут брать за € 20 млн на роль третьего номера. Матвей - зрелый вратарь, первый номер сборной. Думаю, его берут для того, чтобы он играл», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что парижский гранд хочет подписать с 25-летним россиянином пятилетний трудовой договор.
В минувшем сезоне РПЛ Матвей провел 30 матчей и пропустил 27 мячей.
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