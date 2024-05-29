«Зенит» хочет купить аргентинца из клуба РПЛ - известно имя

Аргентинский защитник Матиас Перес, правами на которого владеет «Оренбург», может перейти в более сильный российский клуб.

Согласно сведениям журналистов Legalbet, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован петербургский «Зенит». Игрок «Оренбурга» находится на одном из первых мест в трансферном шорт-листе «сине-бело-голубых».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Перес принял участие в 27 встречах. Защитник забил семь голов, сделал одну результативную передачу и получил 14 желтых карточек.

По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом России, а «Оренбург» финишировал на 12-м месте.