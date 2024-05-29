Можно я с тобой? Кто вслед за Сафоновым собирается в Европу

Матвей Сафонов вот-вот должен стать игроком «ПСЖ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто ещё в ближайшее время может перебраться в ведущие чемпионаты.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Другой воспитанник «быков» мог отправиться в Европу ещё прошлым летом, но тогда сделка не состоялась. Полузащитник сборной Армении провёл ещё один хороший сезон в России, так что интерес к нему угаснуть не должен был. В СМИ называлась дортмундская «Боруссия», но этот вариант успели опровергнуть. Да и немецкие клубы как раз предпочитают избегать трансферов из России. Недавно появились разговоры о «Ювентусе». Так или иначе Сперцян выглядит созревшим для большого чемпионата, так что его трансфер кажется более чем реальным.

Константин Тюкавин («Динамо»)

Форвард провёл блестящий сезон, именно нападающего многие считают лучшим игроком чемпионата. На этой волне «Динамо» может выгодно продать своего футболиста, а сам Тюкавин – дождаться заманчивого предложения. В прессе пишут об интересе со стороны «Атлетико», и такой вариант выглядит крайне любопытно. Правда, в Мадриде россиянина точно ждёт роль дублёра на первых порах. Так или иначе агент Тюкавина активно ищет для своего подопечного место в больших чемпионатах. При этом к нападающему есть интерес от сильных команд не из топовых турниров, но сам форвард надеется оказаться в Испании.

Фёдор Чалов (ЦСКА)

Нападающий «армейцев» хочет уехать в Европу. Чалов недавно продлил контракт с ЦСКА до лета следующего года, и смысл этого очевиден. Либо «красно-синие» его могут продать сейчас, либо через год он уйдёт бесплатно. Проблема Чалова заключается в том, что завершившийся сезон он провёл довольно средне. Его показатели едва ли заинтересуют большие клубы, в то время как его стоимость вряд ли подойдёт даже средним. С другой стороны, ЦСКА может пойти навстречу Чалову и отпустить его за небольшую компенсацию. В конце концов следующим летом он бесплатно может уйти и в стан прямого конкурента.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Зимой защитник «железнодорожников» мог оказаться в «Зените», но потребовал слишком большую зарплату. По сути, Тикнизян показал, что не хочет в Санкт-Петербург. Вряд ли он мечтает провести всю карьеру в «Локомотиве», да и из Европы к нему интерес есть. Правда, вторую часть сезона Тикнизян провёл не так ярко, как первую, что наверняка снизило шансы на переезд. И всё же хороший сезон, армянский паспорт, не очень дорогой трансфер могут повлечь переход защитника в Европу.

Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос (все – «Зенит»)

По южноамериканцам из Санкт-Петербурга ситуация одинаковая. Все они по своему уровню способны играть в более сильном чемпионате, чем Премьер-лига. Однако «Зенит» всеми силами удерживает легионеров очень выгодными контрактами. В связи с этим можно говорить, что уход любого футболиста возможен, если питерцы согласятся. По данным СМИ, интерес порой появляется к каждому, но пока «сине-бело-голубые» раз за разом удерживают их. Ситуация с Малкомом показывает, что «Зенит» готов продавать лидеров только за очень дорого, а в Европе едва ли кто-то будет готов платить так много.

Другие

Есть ряд игроков, которые могут оказаться в Европе, но это будет не так громко. У Виктора Мозеса завершился контракт со «Спартаком», а у Антона Миранчука с «Локомотивом». Первый наверняка переберётся куда-то в Европу, возможно, даже вернётся в Англию, хотя и не в Премьер-лигу. Миранчука сватают в греческий ПАОК, но свободный трансфер может помочь оказаться в более солидном чемпионате, как это было год назад с Далером Кузяевым.

Всё тот же «Спартак» может продать Кристофера Мартинса, и его легко представить в средней команде чемпионата топ-5. По тому же направлению может последовать Джон Кордоба. В общем, переходы из России в ведущие чемпионаты вполне возможны этим летом.

Романо: «Сафонов подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»

Роман Андреев