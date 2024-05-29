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Какие позиции нужно усилить «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство

29 Мая 2024 • 15:30 Комментировать
14 июня в России откроется летнее трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие позиции необходимо усилить «Спартаку», чтобы побороться за чемпионство в новом розыгрыше чемпионата России.

Левый защитник

Прошлым летом на позицию левого защитника «Спартак» приобрёл Олега Рябчука, заплатив греческому «Олимпиакосу» шесть миллионов евро. Первое время Гильермо Абаскаль верил в новичка, однако Рябчук не смог воспользоваться шансом и со временем сел в глубокий запас. Это неудивительно, ведь Рябчук регулярно допускает позиционные ошибки, проигрывает единоборства и не всегда успевает за соперниками.

Большую часть сезона на левом фланге обороны провёл Даниил Хлусевич, который является правым защитником и тоже далеко не всегда действует надёжно. Ещё один защитник — Леон Классен, скорее всего, покинет «Спартак», поэтому данная позиция точно нуждается в укреплении. 

Опорный хавбек

Каждое трансферное окно на протяжении многих лет болельщики «Спартака» ждут опорника, но клуб никак не может его найти. Летом 2022 года «красно-белые» приобрели Кристофера Мартинса, который был представлен настоящей «опорной собакой», но по факту оказалось совсем иначе. Селекционеры привезли очередного «бокс-ту-бокс», которых и так достаточно в клубе.

Конечно, есть молодой Руслан Литвинов, но весной футболист сильно сдал. Причины спада неизвестны, но очевидно, что сейчас он не игрок стартового состава.

Идеальным вариантом станет трансфер хавбека с первым пасом. Тут сразу вспоминается Лукас Фернандо с его прекрасной правой, ведь это последний игрок «Спартака», выдававший фантастические передачи из опорной зоны.

Плеймейкер

Та же беда у «Спартака» и с позицией «десятки». Очевидно, что Михаил Игнатов не тянет. Одна успешная игра чередуется с серией неудачных матчей, а ведь хавбеку уже 24 года. К тому же иметь одного креативного полузащитника в составе, да ещё и нестабильного, — маловато. Не так давно «Спартак» предпринимал попытку найти футболиста в эту зону и совершил самый крупный трансфер в своей истории, выложив 18 миллионов евро за Гуса Тиля. Конечно, все помнят, чем это закончилось.

Да, есть ещё Хесус Медина, однако и он не убедил в своей состоятельности на позиции под нападающим. Конечно, он может подкараулить ошибку, пробить издали, но это не тот игрок, который способен вскрыть глубокую оборону.

Универсальный вингер

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович любит играть по схеме 4-2-3-1, поэтому ему точно нужны резкие игроки на флангах атаки. Весной мы увидели того самого Тео Бонгонду, который приходил в «Спартак». Вингер терроризировал соперников, раздавал и забивал, чего нельзя сказать об Антоне Зиньковском. Тот провалил финишную часть сезона и практически не получал игровых минут при Владимире Слишковиче. Сам Зиньковский рассказал о своём диалоге с тренером, в ходе которого босниец указал на недостаточное желание игрока на тренировках.

Если «Спартак» закроет вышеперечисленные позиции квалифицированными футболистами, что, к сожалению, редко получается у команды в последнее время, то, безусловно, будет одним из претендентов на чемпионство в новом сезоне.

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Спартак Москва РПЛ
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