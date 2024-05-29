Балласт тянет команду на дно: от кого нужно избавиться «Спартаку» в летнее трансферное окно

Минувший провальный сезон «Спартака» показал, что у команды серьёзные проблемы с составом. Помимо сильно раздутой обоймы, проблема ещё заключается и в качестве исполнителей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, уход каких футболистов не станет потерей для столичного клуба.

Вратарь

Кажется, пришло время для расставания с 30-летним Александром Селиховым. За семь с половиной лет вратарь не набрал даже ста матчей в футболке «Спартака». На протяжении всего срока он не отличается стабильностью, а в последнее время голкипер регулярно стал оставаться вне заявки из-за постоянных травм и болезней.

Оборона

Леон Классен — один из самых неоднозначных игроков «Спартака» за последние несколько лет. Конечно, футболист ещё молодой и в нём виднеется определённая перспектива, но, кажется, что это не защитник уровня «Спартака». Если клуб пока не готов его продать, то как минимум стоит рассмотреть вариант с арендой.

Олег Рябчук — провальный трансфер «красно-белых». Минувший сезон убедил, что «Спартак» просто потерял шесть миллионов евро, которые он никогда не отобьёт на этом футболисте. Рябчук регулярно теряет позицию, проигрывает единоборства и вообще не понимает, как действовать при игре головой.

Даниил Денисов — правый защитник, которого не должно быть в «Спартаке». Невозможно предположить, по каким критериям Гильермо Абаскаль больше года выпускал его в стартовом составе. Однако перед зимней паузой даже у испанца лопнуло терпение, и он отправил на правый фланг обороны Романа Зобнина, для которого эта позиция не является профильной.

Центр поля

Наиль Умяров — это фигура, которую тоже можно отнести к одной из самых загадочных в «Спартаке». Хавбек регулярно допускает ошибки, которые приводят к опасным моментам у ворот его команды. После одной удачной игры Умяров может выдать пять провальных матчей с регулярными обрезами. Каждый тренер верит в Умярова, но всякий раз полузащитник своей игрой заставляет наставников задуматься в целесообразности предоставления ему игровых минут.

Кристофер Мартинс — не балласт, но отпустить его ближайшим летом было бы правильным решением. Он не является железным игроком стартового состава и лишь изредка выдаёт крутые матчи. Плюс ко всему у «Спартака» перебор игроков в центре поля, поэтому логичнее продать легионера, чем отпускать перспективных Руслана Литвинова, Данила Пруцева и Даниила Зорина. К слову, последний здорово себя проявил в аренде, но после возвращения в «Спартак» получил травму и не смог продемонстрировать свои возможности.

Атакующая линия

Хесус Медина — необязательный вариант продажи. Первую часть сезона он полностью провалил, играя на позиции вингера, однако весной смог неплохо себя проявить, выступая в роли «десятки». Парагвайцу можно предоставить шанс, но если летом в «Спартак» придёт классное предложение, то Медину можно будет отпустить без особого сожаления.

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Дмитрий Миляев