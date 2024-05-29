Генич сделал прогноз на матч «Урал» - «Акрон»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями относительно первого стыкового матча между екатеринбургским «Уралом» и тольяттинским «Акроном» за место в РПЛ.

«Уралу» необходимо в первом матче постараться оформить себе комфортное преимущество. Я думаю, что здесь екатеринбуржцы должны взять свое. Поэтому мой прогноз - победа «Урала», - приводятся слова комментатора на страницах «РБ Спорта».

Первый матч «Урала» и «Акрона» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе в Екатеринбурге. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Ответный поединок пройдет в Тольятти 1 июня.