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Титов дал прогноз на матч «Урала» и «Акрона»

29 Мая 2024 • 09:37 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мыслями относительно первого стыкового матча между екатеринбургским «Уралом» и тольяттинским «Акроном».

«Урал» все прекрасно понимает, Ганчаренко очень опытный специалист и донесет до футболистов важность именно первой встречи. Я ставлю здесь на «Урал» с форой (-1)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Первый матч «Урала» и «Акрона» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 1 мая в Тольятти.

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