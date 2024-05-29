Титов дал прогноз на матч «Урала» и «Акрона»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мыслями относительно первого стыкового матча между екатеринбургским «Уралом» и тольяттинским «Акроном».

«Урал» все прекрасно понимает, Ганчаренко очень опытный специалист и донесет до футболистов важность именно первой встречи. Я ставлю здесь на «Урал» с форой (-1)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Первый матч «Урала» и «Акрона» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 1 мая в Тольятти.