Семшов назвал фаворита пары «Урал» - «Акрон»

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем противостоянии между «Уралом» и «Акроном» за право сыграть в следующем сезоне Премьер-лиги.

«Тяжело сказать, чем может удивить «Акрон». Что касается «Урала», то он фаворит. Мастеровитых футболистов в «Урале» побольше, хотя опытных игроков в «Акроне» тоже достаточно. Шансы у «Урала» повыше», - высказался Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что первый стыковой поединок между «Уралом» и «Акроном» состоится 29 мая, а ответная встреча пройдет 1 июня. В другом противостоянии «Пари НН» встретится с тульским «Арсеналом».