Игрок «Урала» Влут: «Мы очень хотим сохранить место в РПЛ»

Нападающий «Урала» Рай Влут заявил о намерении сохранить прописку в РПЛ.

Напомним, в стыковых матчах за право участвовать в следующем розыгрыше чемпионата России екатеринбуржцам будет противостоять тольяттинский «Акрон».

По словам Влута, к предстоящей игре «Урал» подойдёт в наилучших кондициях.

«Все игроки «Урала» сконцентрированы на предстоящей игре. Мы очень хотим сохранить место в РПЛ. Тренерский штаб делает свою работу, футболисты выкладываются на тренировках», — цитирует Влута «Матч ТВ».

Первый матч против «Акрона» «Урал» проведёт сегодня, 29 мая, в Екатеринбурге. Начало — в 17:00 по московскому времени.