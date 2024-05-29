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Игрок «Урала» Влут: «Мы очень хотим сохранить место в РПЛ»

29 Мая 2024 • 09:17 Комментировать
Урал
...
Акрон
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Через 5 ч. 55 мин.

Нападающий «Урала» Рай Влут заявил о намерении сохранить прописку в РПЛ.

Напомним, в стыковых матчах за право участвовать в следующем розыгрыше чемпионата России екатеринбуржцам будет противостоять тольяттинский «Акрон».

По словам Влута, к предстоящей игре «Урал» подойдёт в наилучших кондициях.

«Все игроки «Урала» сконцентрированы на предстоящей игре. Мы очень хотим сохранить место в РПЛ. Тренерский штаб делает свою работу, футболисты выкладываются на тренировках», — цитирует Влута «Матч ТВ».

Первый матч против «Акрона» «Урал» проведёт сегодня, 29 мая, в Екатеринбурге. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Рай Влут

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