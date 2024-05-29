Эдуард Мор оценил итоговое место «Рубина» в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор высказался относительно выступления казанского «Рубина» в минувшем сезоне Российской премьер-лиги. Команда финишировала на восьмой строчке.

«Были победы знаковые, в том числе в Санкт‑Петербурге. Для «Рубина» восьмое место - это очень большое достижение. Команда недавно была в первой лиге», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам сезона РПЛ казанская команда набрала 42 балла. Ранее стало известно, что руководство клуба пролонгировало сотрудничество с главным тренером Рашидом Рахимовым до лета 2026 года.