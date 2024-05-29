Гранат: «Сафонов правильно сделал, что решил перейти в «ПСЖ»

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением о потенциальном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Круто, что Сафонов переходит в «ПСЖ». Могу только поздравить Матвея. Это очень большой шаг в его карьере. Сафонов правильно сделал, что решил перейти в «ПСЖ», - передает слова Владимира «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что Сафонов прибыл в Париж для подписания контракта.

За краснодарский клуб 25-летний вратарь выступает с 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата России Матвей провел 30 поединков, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил ворота на замке.