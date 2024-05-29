Глава Дагестана: «Махачкалинское «Динамо» может обогнать по результатам «Анжи»

«Бюджет сокращаться не будет. Привлекать внебюджетные источники для увеличения объёма финансирования и для того, чтобы мы удержались в РПЛ, а затем догнали и перегнали по результатам «Анжи», мы способны», - высказался Меликов в эфире телеканала «Матч ТВ».