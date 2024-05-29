Глава Дагестана: «Махачкалинское «Динамо» может обогнать по результатам «Анжи»

Глава Дагестана Сергей Меликов поделился ожиданиями от выступления махачкалинского «Динамо» в следующем сезоне Российской премьер-лиги.
«Бюджет сокращаться не будет. Привлекать внебюджетные источники для увеличения объёма финансирования и для того, чтобы мы удержались в РПЛ, а затем догнали и перегнали по результатам «Анжи», мы способны», - высказался Меликов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что по итогам сезона «Динамо» напрямую вышло в элитный дивизион российского футбола. Махачкалинская команда финишировала на втором месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
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