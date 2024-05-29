В «Оренбурге» назвали условие продажи легионеров

Глава «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о трансферной политике в отношении иностранных футболистов команды.
«Занимаем простую позицию: если кто-то пожелает уйти, найдёт другой клуб, принесёт коммерческое предложение, то мы его примем, если оно будет выгодно. Мы никого держать не будем», - передает слова Еремякина телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что по итогам сезона Российской премьер-лиги команда из Оренбурга финишировала на 12-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Давида Деограсии набрали 31 очко в 30 турах чемпионата страны.
Ранее сообщалось о возможном уходе из клуба Лукаса Веры.
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