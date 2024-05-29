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Семшов оценил возможный трансфер Сафонова в «ПСЖ»

29 Мая 2024 • 07:57 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о потенциальном трансфере голкипера сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«И для Матвея, и для нашего футбола это удачный трансфер. Что касается «ПСЖ», то всё покажет время, потому что Сафонов должен завоевать место в составе. Не исключаю, что Матвей будет первым номером, - высказался Семшов в эфире «Все на Матч».

Ранее в прессе сообщалось, что парижский гранд готов предложить за трансфер Сафонова 20 миллионов евро. С самим футболистом руководство чемпиона Лиги 1 планирует подписать пятилетнее трудовое соглашение.

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Игорь Семшов Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов ещё теги
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