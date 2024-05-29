Семшов оценил возможный трансфер Сафонова в «ПСЖ»

«И для Матвея, и для нашего футбола это удачный трансфер. Что касается «ПСЖ», то всё покажет время, потому что Сафонов должен завоевать место в составе. Не исключаю, что Матвей будет первым номером, - высказался Семшов в эфире «Все на Матч».