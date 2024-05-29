Президент «Оренбурга» оценил работу Деограсии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о работе главного тренера команды Давида Деограсии, а также о новом контракте со специалистом.
«Видим плоды труда Давида, за ним есть определённая перспектива по совершенствованию игры. В этом плане мы не сомневаемся. Контракт на год или на другой срок? Да, на год», - передает слова руководителя «Матч ТВ».
Напомним, что минувший сезон Российской премьер-лиги «Оренбург» завершил на 12-й строчке в турнирной таблице. Деограсия работает главным тренером команды с августа прошлого года. Он сменил у руля коллектива Иржи Ярошика.
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