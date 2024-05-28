Кавазашвили: «Если Латышонок перейдёт в «Зенит», то пропадёт в этой команде»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном трансфере вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит».

«Я боюсь, что Латышонок пропадёт в этой команде. Сразу его ставить не будут, а если он всё-таки выйдет на поле и пропустит мяч, то его уберут и поставят вратаря, который давно играет», — цитирует бывшего футболиста издание «Спорт день за днём».

По мнению Кавазашвили, в итоге Латышонок без игровой практики не будет прогрессировать.

В прошедшем сезоне Евгений провёл 33 матча во всех турнирах и пропустил 42 мяча. Также в его активе восемь «сухих» игр.