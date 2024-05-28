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Отец Сафонова прокомментировал информацию о переходе сына в «ПСЖ»

28 Мая 2024 • 23:05 Комментировать

Евгений Сафонов, который является отцом голкипера «Краснодара» и национальной сборной России Матвея Сафонова, высказался относительно информации о переходе его сына в «ПСЖ».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо написал у себя в социальных сетях, что Сафонов заключил долгосрочное соглашение с парижанами.

- У меня нет такой информации, - цитирует Евгения Сафонова «Спорт-Экспресс».

25-летний Сафонов дебютировал за «Краснодар» в 2019 году. Вратарь в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах и в 11 встречах отстоял «на ноль». Стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

«Быки» в прошлом сезоне финишировали на второй позиции в таблице чемпионата.

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