Рашид Рахимов в следующем сезоне продолжит тренировать казанскую команду.

Как сообщается в социальных сетях «Рубина», новый контракт со специалистом будет действовать до 2026 года, предыдущее соглашение истекало в июне этого года.

Рахимов возглавил казанский коллектив весной прошлого года. В минувшем сезоне «Рубин» в 30 турах набрал 42 очка и занял восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством тренера казанцы одержали 19 побед и 10 раз сыграли вничью, в 15 встречах «Рубин» потерпел поражение.

Ранее «Рубин» видеороликом намекнул на продление контракта с тренером.