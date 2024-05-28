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Капелло оценил шансы Сафонова выиграть конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»

28 Мая 2024 • 22:27 Комментировать

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о предстоящем переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Доннарумма — топ-вратарь, один из лучших на планете. Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию, но он всё равно научится очень многому. Удачи ему в Париже», — цитирует итальянского специалиста издание «Советский спорт».

Накануне стало известно, что Сафонов улетел в Париж для прохождения медосмотра перед переходом во французский клуб. По информации различных источников, «быки» получат от «ПСЖ» 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Сафонов провёл за российскую команду 30 встреч, в 11 из которых оставив ворота «сухими».


 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Краснодар ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
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