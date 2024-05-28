Деменко – о возможном возвращении Смолова в «Краснодар»: «Всё зависит от физического состояния»

Экс-хавбек «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Динамо» Фёдора Смолова в стан «быков».

Смолов уже выступал за южан в 2015-2018 годах и дважды становился в их составе лучшим бомбардиром РПЛ.

«Нужен ли Смолов «Краснодару»? Тут ещё и вопрос финансовой составляющей. «Динамо» сейчас меньше доверяло Фёдору. Год-два Смолов ещё может поиграть. Но вряд ли все 90 минут – всё зависит от физического состояния», – цитирует бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Отметим, что в прошедшем сезоне Смолов провёл за столичный клуб 34 встречи во всех турнирах, отличившись шестью забитыми мячами и пятью ассистами.