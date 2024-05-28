Шишкин: «Жаль, что РПЛ покинули футбольные города»

Роман Шишкин порассуждал о командах, которые покинули Российскую премьер-лигу по итогу сезона напрямую. Напомним, что в классе понизились «Сочи» и калининградская «Балтика».

«Жаль, что такие команды вылетают. «Сочи» давно в Премьер-Лиге, команду почему-то именно по результатам, а не по игре начало колошматить. Футбольные команды, футбольные города, покидают РПЛ», - говорит Шишкин для «РБ Спорт».

Напомним, что «Балтика» покинула элиту российского футбола лишь сезон спустя после возвращения. «Сочи» же играл в высшей лиге с 2019 года – пять лет подряд.

В стыковых матчах будут играть «Урал» и «Акрон», а также «Пари НН» и тульский «Арсенал». Состоятся они 29 мая и 1 июня.