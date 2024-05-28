Деменко посоветовал Смолову рассмотреть переезд в Саудовскую Аравию

Экс-хавбек «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о будущем форварда «Динамо» Фёдора Смолова.

«Смолову однозначно лучше ехать в Саудовскую Аравию. И денег заработает, да и уровень там полегче. Думаю, что это был бы оптимальный вариант для Фёдора», – цитирует бывшего игрока издание Vprognoze.ru.

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщал, что видеть Смолова в своих рядах хочет «Краснодар». В то же время у Фёдора есть интересное предложение из Саудовской Аравии.

Напомним, что Смолов уже выступал за «быков» в 2015-2018 годах и дважды становился в их составе лучшим бомбардиром РПЛ.