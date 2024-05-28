Деменко: «Будем надеяться, что в «Краснодаре» появятся еще такие вратари, как Сафонов»

Максим Деменко, в прошлом игрок столичного «Спартака», высказался о будущем вратарской позиции в «Краснодаре» после ухода Матвея Сафонова.

- Конечно, это потеря для команды. Но также есть перспективные голкиперы, например, Станислав Агкацев. Возможно, еще кого-то пригласят. Это неизбежная ситуация. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Будем надеяться, что в «Краснодаре» появятся еще такие вратари, как Матвей Сафонов, - передаёт слова Деменко Betonmobile.ru.

Напомним, Сафонов, который является воспитанником «быков», находится в шаге от перехода во французский гранд. По мнению СМИ и инсайдеров, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Ожидается, что в «ПСЖ» Сафонов будет сменщиком основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.