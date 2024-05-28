Бушманов рассказал, кого считает лучшим тренером минувшего сезона

Евгений Бушманов, в прошлом игрок ряда российских клубов и сборной России, рассказал, кого считает лучшим тренером сезона 2023/24.

- Я считаю, что лучший тренер сезона - Семак. «Зенит» же выиграл золотые медали. Так что он заслужил, - цитирует Евгения Бушманова Vprognoze.ru.

При этом Бушманов отметил, что Марцел Личка также является сильным специалистом, который со своим клубом провёл удачный сезон.

Напомним, «Зенит» Сергея Семака выиграл золотые медали в завершившемся сезоне, опередив «Краснодар» и «Динамо», которые также претендовали на чемпионство до самого конца.

Отметим, лучшим тренером РПЛ прошлого сезона признан наставник «Динамо» Марцел Личка. Его команда финишировала на третьей строчке.