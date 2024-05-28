Кирьяков считает, что у клубов РПЛ больше шансов в стыковых матчах

Сергей Кирьяков, экс-наставник тульского «Арсенала», высказался перед первыми стыковыми матчами.

Напомним, за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне поспорят между собой два клуба РПЛ – «Урал» и «Пари НН», а также две команды Первой лиги – «Акрон» и тульский «Арсенал». Первые встречи пройдут 29 мая, а ответные матчи состоятся 1 июня.

По мнению Кирьякова, представители РПЛ являются фаворитами в предстоящих матчах.

- Представители РПЛ, в любом случае, – фавориты, по статусу. Но психологический момент может сыграть в пользу команд Первой лиги. Может быть, в меньшей степени это касается «Арсенала», а вот «Акрон» ставил задачу – они были близки к выходу в РПЛ напрямую, - цитирует Кирьякова Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне «Пари НН» расположился на 13 строчке в турнирной таблице, а «Урал» финишировал одной позицией ниже.