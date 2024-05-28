Чанов рассказал о работе академии, созданной с Акинфеевым

Экс-наставник вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о работе во вратарской академии.

Данное заведение было создано вместе с голкипером московского клуба Игорем Акинфеевым.

«Мы работаем не только с детьми — возраст начинается с 2015 года рождения до 35 лет. Сейчас у нас 80 человек, бывают вратари из Второй лиги, которые приходят для поддержания формы. Мы никого никуда не продаём, не забираем», — цитирует специалиста издание «Чемпионат».

Добавим, что по итогам прошедшего сезона ЦСКА финишировал на шестой позиции турнирной таблицы первенства России. Коллектив Владимира Федотова заработал 48 баллов за 30 встреч.