Виктор Панченко: «Зенит» в следующем сезоне заберёт титул без шансов для соперников»

Виктор Панченко, бывший российский футболист, высказался о победе «Зенита» в РПЛ.

Напомним, 25 мая в заключительном матче сезона коллектив Сергея Семака при своих болельщиках одолел «Ростов» (2:1), а «Динамо» в параллельном матче уступило «Краснодару», что позволило «Зениту» выиграть золотые медали.

По словам Панченко, петербургская команда в следующем сезоне без особых проблем вновь станет чемпионом страны.

- Я думаю, что «Зенит» заберет золото без шансов. У нас уже несколько лет все рисуют конкуренцию, только что‑то не хватает художников, - передаёт слова Виктора Панченко «Матч ТВ».