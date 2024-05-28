Едвай не исключил своего возвращения в «Локомотив»

Экс-игрок обороны «Локомотива» Тин Едвай дал комментарий после ухода из московского клуба.

«Если меня однажды позовут обратно в «Локомотив», то я с удовольствием вернусь. Я никогда не закрываю двери и не прощаюсь, особенно если речь идёт про Москву», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что Едвай перебрался в стан «железнодорожников» в 2021 году. С тех пор он провёл за москвичей 41 встречу во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.

Что касается «Локомотива», то коллектив завершил чемпионат России на четвёртой позиции. В 30 турах команда Михаила Галактионова набрала 53 балла.



