Генич – о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Грандиозное событие!»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что российский голкипер уже заключил долгосрочный контракт с французским грандом. «Краснодар» получит от «ПСЖ» за своего воспитанника 20 миллионов евро.

- Грандиозное событие! В добрый путь! Знал об интересе «ПСЖ» еще месяца полтора назад, но как-то не верилось… и вот! Мотя, удачи, - написал Константин Генич у себя в социальных сетях.

В минувшем сезоне Сафонов провёл 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей, в 11 встречах он оставил свои ворота «сухими».