Романо: «Сафонов подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети объявил о переходе российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Соглашение о переходе российского вратаря подписано, согласована сумма перехода – 20 млн евро, включая бонусы. Контракт рассчитан до лета 2029 года», - пишет Романо в соцсети, добавляя, что контракт стороны подпишут после медосмотра.

Ранее во Франции подтвердили, что Сафонов прибыл в Париж. Также сообщались более подробно финансовые аспекты сделки.

Голкипер серебряного призёра минувшего сезона РПЛ провёл 30 матчей за свой клуб, в которых пропустил 27 голов. 11 раз Матвей оставлял свои ворота сухими.