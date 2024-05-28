Языджи — о переходе в ЦСКА: «Приезжать в Россию было нелогично»

Хавбек «Лилля» Юсуф Языджи объяснил, почему перебрался в ЦСКА на правах аренды зимой 2022 года.

«Как я мог будучи чемпионом Франции и важным игроком для «Лилля» оказаться в аренде в России? Это было нелогично. Я всё объясню, когда придёт время, ведь болельщики и люди, которые всегда меня поддерживали, заслуживают знать это», — цитирует футболиста So Foot.

При этом игрок отметил, что ему понравилось первенство России, а также город Москва. По его словам, он был близок к подписанию полноценного соглашения со столичным клубом.

Языджи в составе «армейцев» провёл 12 встреч во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами и двумя ассистами.