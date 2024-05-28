Бикфалви призвал болельщиков «Урала» посетить игру с «Акроном»

Эрик Бикфалви, полузащитник екатеринбургской команды, пригласил болельщиков на матч с «Акроном».

Первый стыковой матч между этими командами пройдёт 29 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Ответную игру «Урал» проведёт в гостях 1 июня.

- Болельщики «Урала» не заслуживают оказаться в такой ситуации, и мы должны попытаться исправить наше положение. С любовью ко всем нашим болельщикам скажу: «Давайте поднажмем еще один раз», - передаёт слова полузащитника «Урала» клубная пресс-служба.

«Урал» в минувшем сезоне занял 14 строчку в таблице чемпионата, набрав 30 баллов. 36-летний Бикфалви провёл в РПЛ 22 матча, в которых трижды поразил ворота соперников и два раза ассистировал партнёрам.